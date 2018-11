Un celebru tablou Picasso, furat în urmă cu 6 ani, găsit îngropat într-o pădure din România. Cine a făcut descoperirea

14:40

Reprezentanţii Conferinţei episcopale italiene au anunţat, joi, că textul rugăciunii “Tatăl Nostru” va fi modificat, noua versiune a acesteia urmând să fie supusă aprobării Sfântului Scaun, informează ANSA citată de Mediafax. Modificarea vizează doar un fragment de frază, mai precis “nu ne duce pe noi în ispită”, care va deveni “nu ne abandona/ nu ne […] The post Textul rugăciunii „Tatăl Nostru” va fi modificat appeared first on Moldova.org.