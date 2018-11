Diaspora din Italia a protestat: „Jos mafia! Miliardul înapoi! Șor cu Tauber la gunoi!”// VIDEO

13:10

Fundația „Open Dialog" este finanațată din venituri provenite din tranzacții cu întreprinderi militare din Federația Rusă, livrarea de echipamente militare în statele implicate în conflicte regionale, plăți din zone off-shore, dar și din schema de spălare a banilor „Laundromat" din Republica Moldova, se arată în raportul Comisiei de anchetă privind „Fundația Open Dialog", prezentat astăzi […]