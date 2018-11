Cod Galben de condiții complicate ale vremii! Se prevăd precipitații puternice

10:30

Un polițist de la patrulare, în vârstă de 48 de ani, a fost găsit mort azi dimineață, în jurul orei 8.30, pe strada Studenților, din sectorul Râșcani a capitalei, informează Inspectoratul General de Poliție. Acesta avea o plagă prin împușcătură în regiunea capului. La fața locului polițiștii au depistat arma personală, deținută legal. Potrivit versiunii […]