Locuitorii unui bloc de la Botanica au ajuns la capatul rabdarii. De o luna, in curtea lor se intinde un sant de cateva zeci de metri lungime: "Un copil a cazut acolo si nu l-a vazut nimeni" - VIDEO

Aceasta femeie este angajata sa faca ordine in curtea blocului. Am gasit-o in timp ce se chinuia

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md