Analiştii politici din țară apreciază ancheta Comisiei privind Fundația Open Dialog

”Un astfel de atac nu cred că a mai existat în scurta istorie a țării noastre. După ziua de azi, nimic nu va mai fi la fel. O lecție dură am avut de învățat. Am ajuns să aflam despre noile intervenții de tip softpower, folosite de servicii secrete în războiul hibrid împotriva Republicii Moldova. Am aflat că sunt ONG-uri, cum este Open Dialog, care lucrează sa submineze imaginea unei țări. Am aflat despre finanțarea acestei fundații cu milioane de euro din Laundromat și din frauda bancară din Republica Moldova. Regretăm că unii actori politici locali, jurnaliști luați de valul luptei politice interne s-au lăsat atrași în această mizerie”, a declarat Sergiu Sîrbu.Deputatul consideră că aceste acțiuni cad sub incidența Codului Penal, la capitolul ”Trădare de Patrie”.”Au fost sfidate nu doar normele legale de finanțare a partidelor, dar s-a ajuns la acțiuni de trădare de patrie.