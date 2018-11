Cu opoziția - amenințător, cu puterea - respectuos. Cum i-a răspuns Șor lui Filip, după ce premierul a declarat că primarul de Orhei trebuie să stea la pușcărie

18:00

Acordul Brexit elaborat de Guvernul Theresa May şi Bruxelles prevede reciprocitate în privinţa libertăţii de circulaţie, o perioadă de tranziţie post-Brexit, menţinerea Marii Britanii în uniunea vamală, un statut special al provinciei britanice Irlanda de Nord şi păstrarea aranjamentelor comerciale. „În sfârşit, Theresa May a ajuns la un acord cu Bruxelles-ul privind retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeană, un fapt care ne aminteşte ce a spus Winston Churchill despre democraţie - cea mai proastă formă de guvernare, în afară de toate celelalte”, comentează publicaţia The Wall Street Journal într-un editorial intitulat „Cel mai bun acord Brexit prost/Tratatul de retragere din UE negociat de Theresa May este slab, dar este singura propunere”, relatează Mediafax.