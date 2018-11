A fost lansată o carte de versuri de Mihai Eminescu în limba italiană

19:50

Rapperul şi actorul Snoop Dogg va primi, pe 19 noiembrie, o stea pe Hollywood Walk of Fame. Oferită de Hollywood Chamber of Commerce, steaua lui Snoop Dogg de pe celebrul bulevard californian va fi a 2.651-a. În vârstă de 47 de ani, „Snoop Dogg este unul dintre acei oameni care pot face orice. Poate cânta… Articolul Cine s-a așteptat? Snoop Dogg va primi o stea pe Hollywood Walk of Fame apare prima dată în Telegraph Moldova.