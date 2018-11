(sondaj) IRI: Ce surse accesează moldovenii când caută informații politice, dar și ce canale de televiziunea obișnuiesc să urmărească

17:15

Aflat în plină ascensiune și oferind cele mai mari salarii din țară, domeniul IT se confruntă cu o problemă neobișnuită, la prima vedere – are foarte mare nevoie de forță de muncă. Deși sectorul numără peste 12 mii de angajați, companiile de pe piața locală sunt în continuu proces de recrutare. Angajatorii sunt pregătiți să înroleze cel puțin 1000 de specialiști în fiecare an, cerere acoperită de piața forței de muncă doar pe jumătate. Și asta pentru că universitățile din țară nu ar produce suficienți tineri profesioniști.