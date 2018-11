Citate - despre FERICIRE

10:10

Opera “Iona” a fost scrisa in anul 1965 si publicata in 1968, fiind o piesa de teatru, a castigat premiul dramaturgiei si a fost jucata in strainatate dar si in tara. De precizat este si faptul ca, “Iona” este piesa de debut a autorului si face parte din trilogia dramatica “Setea muntelui de sare”, din care mai fac parte si “Paracliserul” si “Matca”.