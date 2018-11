Raportul Comisiei de anchetă „Open Dialog”: Ludmila Kozlowska, ar fi beneficiat de plăți din zone off shore, cu proveniență dubioasă

14:40

În alocuțiunea sa, oficialul a menționat că, în contextul elaborării noilor documente de politici în domeniul educației, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a lansat un amplu proces de consultare a opiniei elevilor, studenților, cadrelor didactice și managerilor cu privire la viziunea acestora asupra dezvoltării „școlii naționale”. În context, ministrul Monica Babuc a subliniat importanța acestor consultări și colaborări, care vin să genereze idei noi și inovative privind îmbunătățirea și modernizarea educației din țara noastră. „Atunci când am demarat reforma în sistemul de învățământ, ne-am propus din start să implicăm în acest proces destul de complicat întreaga comunitate educațională: cadre didactice și manageriale, elevi, studenți. Într-un timp relativ scurt am întreprins măsurile necesare pentru soluționarea celor mai stringente probleme din educație și am reușit să obținem rezultate palpabile.