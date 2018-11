Cat de eficiente sunt asigurarile bazate pe sisteme telematice in reducerea numarului accidentelor rutiere?

14:30

Germania si-a propus ca, in urmatorii 7 ani, sa investeasca nu mai putin de 3 miliarde de euro in proiecte de cercetare si dezvoltare in domeniul Inteligentei Artificiale (AI), potrivit unui document oficial consultat de Reuters. Investitia pe care Germania vrea sa o faca in Inteligenta Artificiala vine pe fondul unui decalaj din ce in ce mai mare inregistrat, in ultimii ani, intre Asia si America, pe de o parte, si Germania, pe de alta parte, in ceea ce priveste inovatiile software, arata Reuters.