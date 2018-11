VIDEO// Suplimentele de vitamina D nu sunt atât de utile pe cât se credea, potrivit unui studiu de amploare

Studiul intitulat VITAL a găsit că nu există nicio diferenţă semnificativă între riscul apariţiei de cancer sau de boli cardiovasculare între persoanele care iau 2.000 de UI (unităţi internaţionale) de vitamina D pe zi şi cei care iau un placebo, conform rezultatelor prezentate la sesiunea ştiinţifică din 10 noiembrie a American Heart Association. Rezultatele diminuează renumele unei vitamine care cândva era considerată un medicament care poate întări oasele şi preveni condiţii precum obezitatea, diabetul, bolile autoimune şi bolile de inimă, scrie Science News, citat de Descoperă. „Ce arată studiul acesta este că populaţia nu trebuie să ia vitamina D pentru diminuarea riscului apariţiei cancerului şi pentru sănătatea inimii”, a precizat Erin Michos de la Hopkins School of Medicine, care nu a fost implicat în studiu. „Este cel mai elocvent studiu până astăzi pentru această problemă”, a adăugat cercetătorul. JoAnn Manson, epidemiolog la Brigham and Women’s Hospital şi la Harvard Medical School din Boston, şi colegii săi au analizat 25.871 de participanţi din SUA - bărbaţi de 50 de ani şi mai bătrâni şi femei de 55 de ani sau mai mult - timp de 6 ani. Participanţii erau relativ sănătoşi, neavând istorie de boli cardiovasculare sau cancer (cu excepţia melanomului) la început. Studiul a inclus şi 5.106 de participanţi de culoare, pigmentarea ducând la reducerea producţiei de vitamina D în piele, astfel că aceştia au niveluri mai mici de vitamină. Dintre cei care luau doze zilnice de vitamina D, 396 au suferit de atac de cord sau au murit în urma bolii cardiovasculare, comparativ cu 409 care au luat un placebo. Diferenţele erau nesemnificative şi atunci când au fost luate în considerare cazurile de cancer: 793 dintre cei care au luat vitamina D au fost diagnosticaţi cu diferite tipuri de cancer invaziv, precum cancer mamar, de prostată sau de colon, comparativ cu 824 care au luat un placebo. Rezultatele au fost publicate pe 10 noiembrie în New England Journal of Medicine. De asemenea, echipa lui Manson a dorit să vadă dacă suplimentele cu grăsimi de peşte din comerţ au vreun efect asupra sănătăţii. La fel ca în cazul vitaminei D, cercetătorii nu au găsit diferenţe semnificative între oamenii care iau o capsulă zilnică ce conţine omega-3 şi cei care iau un placebo. Aceste rezultate au fost prezentate la acelaşi simpozion şi publicate pe 10 noiembrie, tot în jurnalul New England Journal of Medicine.

