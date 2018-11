Ce preț va avea leul la sfârșitul acestei săptămâni

19:20

Sărbătoarea Paștelui este celebrată de peste două miliarde de creștini la nivel global. Știi că ziua în care Iisus a înviat este întotdeauna comemorată într-o duminică, primăvara. Chiar și așa, nu poți ști niciodată data exactă. De-a lungul secolelor, data Paștelui s-a schimbat de la an la an. În plus, diferite culte ale creștinismului (mai […] Articolul De ce nu există o dată exactă pentru Paște și cum se stabilește ea apare prima dată în IMPACT TV.