(foto) Câteva cărți rare de cult bisericesc furate, au fost găsite într-un lăcaș sfânt. Ce reprezintă acestea

Raperul și actorul Jaden Smith a făcut un coming out în cadrul unui concert susținut pe data de 12 noiembrie. „Vreau să vă spun că Tyler nu dorește să vă zic asta, dar, totuși declar. Tyler este boyfriendul meu. El a fost iubitul meu toată viață mea”. În acele clipe, Tyler the Creator, aflat și el la concert, a început să râdă, apoi a ridicat mâinile dând de înțeles că e o glumă. Articolul (video) „Tyler este iubitul meu, toată viața a fost iubitul meu”. Jaden Smith, eroul filmului Karate Kid, a făcut coming out apare prima dată în #diez.