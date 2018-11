InnoSchool, o nouă inițiativă lansată de FĂCLIA și Direcția Educație Ungheni

16:00

Anunțul despre o posibilă vizită de studiu în Polonia mi-a dat un pic de fiori. Mai ales că niciodată nu am fost într-o țară europeană. Curiozitatea nu-mi dădea pace, astfel că m-am înregistrat în ultimile ore, până a se încheia termenul de aplicare.Când mă așteptam mai puțin, am primit vestea: Am fost selectată pentru vizita de studiu în Polonia.Au fost patru zile de neuitat. Pe 28 octombrie am decolat de pe Aeroportul Internațional Chișinău și peste aproape două ore am ajuns în Varșovia. Prima vizită am avut-o la Ambasada Republicii Moldova din Varșovia. Excelența Sa, domnul Ambasador Iurie Bodrug, ne-a adus la cunoștință activitatea misiunii diplomatice, importanța stabilirii parteneriatelor de cooperare între admistrațiile publice locale din Moldova și Polonia.În dimineața zilei de 29 octombrie, am mers la Ministerul Investițiilor și Dezvoltării Economice al Poloniei, unde am avut o întrevedere cu ministrul Jerzy Kwiecinski. Dânsul ne-a comunicat despre evoluția statului polonez de la aderarea la Uniunea Europeană și până astăzi, rolul utilizării banilor europeni în diferite ramuri ale economiei, infrastructurii și îmbunătățirea vieții cetățenilor. Totodată, ministrul și-a arătat deschiderea de a ajuta Republica Moldova să facă pași siguri de aderare la marea familie europeană.În ziua următoare, am vizitat administrația publică locală din Bialystok, cel mai mare oraș din nord – estul Poloniei, care are o populație de aproximativ zece ori mai mare decât municipiul Ungheni. Primarul orașului, Tadeusz Truskolaski, reales pentru a patra oară în această funcție, a declarat că este deschis spre colaborare și aprofundarea relațiilor bilaterale.Autoritățile poloneze vorbesc deschis despre fondurile primite de la UE și importanța acestora în aportul adus la dezvoltarea economică a țării. Deși, astăzi Polonia înregistrează un real succes, oficialitățile recunosc faptul că parcursul european al țării a fost un proces anevoios, dar pe care l-au trecut cu bine. Faptele vorbesc de la sine: infrastructura modernizată, transport public înnoit, servicii de calitate, susținerea antreprenoriatului prin scutirea de taxe și impozite (parțial), investiții în inovare, în cercetare și dezvoltarea start –up-urilor etc. Toate acestea arată imaginea clară a Poloniei, o țară prosperă care își dorește să ajute cetățenii RM, prin implementarea proiectelor, mai ales, în domeniul agriculturii și dezvoltării regionale.Vizita de studiu a mai cuprins și alte întruniri: la Asociația Jurnaliștilor din Polonia, la Agenția de Presă (PAP), la cel mai mare Parc al științei și tehnologiei din Bialystok și la un Combinat de producere a hrănii pentru păsări și animale. Discuțiile au fost interesante, oamenii primitori și dispuși să-și împărtășească experiențele cu noi.Am rămas impresionată de zonele vizitate. Pe străzi era curat, pietoni disciplinați. Pistele pentru bicicliști erau marcate corespunzător, există chiar și semafoare pentru cei care aleg transportul ecologic.Din Varșovia la Bialystok ne-am deplasat cu trenul. Deși nu era o garnitură nouă, viteza de deplasare era de aproximativ 100 km/h.Vizita de studiu în Polonia s-a desfașurat grație Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova. Scopul vizitei este de a oferi reprezentanților mass-mediei din regiunile țării oportunitatea de a se familiariza cu exemple pozitive de aproximare la UE și experiența Poloniei în implementarea Acordului de Asociere cu UE.Autor: Mariana Gasnaș