O tânără i-a rugat pe poliţişti să-i sune prietenul şi să-l convingă să o ia de soţie. Oamenii legii au arestat-o pe loc

14:50

Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a dictat verdictul final în dosarul lui Veaceslav Platon. Magistrații CSJ au declarat neîntemeiat recursul depus de avocații acestuia împotriva deciziei Curții de Apel Chișinău prin care a fost menținută condamnarea la 18 ani de închisoare a lui Veaceslav Platon, scrie Ziarul de Gardă. Controversatul om de afaceri Veaceslav Platon […]