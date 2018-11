CEDO a decis că Rusia a încălcat mai multe drepturi ale liderului opoziţiei Aleksei Navalnîi

21:01

Șefa guvernului britanic Theresa May și-a apărat astăzi în Parlamentul de la Londra proiectul de acord convenit cu Uniunea Europeană care va reglementa Brexit-ul. „Nu vom reveni la referendum și nu vom renega decizia poporului britanic (...). Vom realiza Brexit-ul și Regatul Unit părăsește Uniunea Europeană pe 29 martie 2019”, a spus May. Dar ea mai trebuie să-și convingă propriii colegi de Partid Conservator și de guvern că înțelegerea preliminară cu Bruxelles-ul nu conține cedări prea mari. Acordul este descris drept o încercare a lui May de a menține relații strânse cu cel mai mare bloc economic al lumii și, în același timp, de a avea control deplin asupra unor chestiuni ca migrația și justiția. Din cauza dezbaterilor prelungite din Parlamentul de la Londra și a unei ședințe de guvern care a urmat, a fost anulată o întrevedere a lui May cu președintele român Klaus Iohannis, aflat în vizită la invitația reginei Elisabeta a II-a. Întrevederea cu Iohannis fusese planificată la cererea lui May.