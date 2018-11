Ministrul care nu a folosit niciodată un calculator

10:50

La întrebarea dacă Nicolae Andronic a vândut sau a dăruit Partidul Popular Republican lui Renato Usatii, acesta a răspuns că „i la dat”. „Eu nu am vândut Partidul. Am convenit cu colegii că deja nu mai jucăm un rol important în viața politică a țării și am fost la mai mulți lideri de partide, însă […] Articolul VIDEO // Cum a ajuns Partidul Popular Republican pe mâna lui Usatîi apare prima dată în IMPACT TV.