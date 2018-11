Notarul va putea desface căsătoriile

09:50

Serviciul de Informaţii şi Securitate, în comun cu Procuratura mun. Chişinău, au realizat o operaţiune complexă în cadrul căreia a fost destructurată activitatea unei formaţiuni paramilitare ilegale, care acţiona sub paravanul aşa-numitor jocuri de tip militar-tactic. SIS a anunțat astăzi că descinderile au avut loc concomitent în 13 locaţii din raza municipiului Chişinău. Gruparea a […] The post SIS: A fost destructurată o formaţiune paramilitară care acţiona sub paravanul aşa-numitor jocuri de tip militar-tactic appeared first on Moldova.org.