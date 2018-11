Ministrul britanic pentru Brexit Dominic Raab şi-a dat demisia provocând agitaţie în guvernul prim-ministrului Theresa May

19:30

Unii pacienti experimenteaza durere de spate in urma timpului indelungat petrecut stand in picioare. Presiunea pusa pe musculatura spatelui, dar si pe structurile coloanei vertebrale, este cea care provoaca cel mai frecvent durere de mijloc, potrivit doc.ro. Atunci cand stam multe ore in picioare sau mergem pe jos pentru o perioada indelungata, presiunea pusa pe zona lombara este marita. Asadar, musculatura spatelui este incordata si astfel apar spasmele si durerea. Durerile lombare ce apar in urma statului in picioare sunt cauzate, in general, de urmatoarele afectiuni: Intindere musculara Intindere de ligament Stenoza spinala Hernie de disc Alte afectiuni degenerative ale coloanei vertebrale Tratament dureri lombare cauzate de statul in picioare In general, durerile dispar de la sine dupa ce persoana in cauza se odihneste stand pe un scaun sau intinsa in pat pret de cateva zeci de minute. Daca durerea de spate nu dispare dupa repaus, se pot folosi o serie de remedii, precum si tratamentul medicamentos. Daca si tu ai de-a face cu durerile lombare cauzate de statul in picioare pe perioade indelungate, iata ce poti face pentru a le ameliora: Fa cateva exercitii de stretching – intinde-ti musculatura din zona lombara pentru a detensiona zona. Stai pe un scaun, apoi ridica-te usor in picioare si intinde-ti bratele cat mai sus, astfel incat sa alungesti coloana vertebrala. Daca repeti acest exercitiu de cateva ori, vei observa ca durerea se va ameliora. Comprese reci/ calde – imediat dupa ce durerea debuteaza, aplica pe zona lombara o compresa rece si las-o sa actioneze in jur de 20 de minute. Repeta operatiunea ori de cate ori simti nevoia. Gheata va opri procesul inflamator si va calma totodata durerea. Dupa 2 zile, daca durerea nu a disparut, aplica comprese calde, pentru stimularea circulatiei in zona respectiva. Masaj – fie ca vorbim despre masajul profesionist, fie ca vorbim despre cel facut de un amator, efectele masajului in calmarea durerilor lombare nu pot fi contestate. Prin masarea spatelui, se stimuleaza circulatia sanguina si totodata se relaxeaza musculatura, astfel incat durerea sa fie ameliorata. Se poate folosi si un unguent antiinflamator pentru sporirea efectelor masajului. Tratament medicamentos – relaxantele musculare, unguentele cu efect antiinflamator precum si medicamentele antiinflamatoare orale pot fi folosite pentru ameliorarea durerii. Exercitii fizice ce pot preveni durerea lombara care apare din cauza statului in picioare pe perioade mai lungi Daca musculatura spatelui este fortificata prin exercitii, scade riscul de dureri lombare ce apar din cauza presiunii crescute in urma statului in picioare. Iata cateva exercitii ce fortifica zona lombara: Genuflexiuni – acestea fortifica gleznele, genunchii si soldurile, insa totodata reduc presiunea pusa pe zona lombara, prin modificarea pozitiei coloanei in zona lombara. Atunci cand stai multe ore in picioare, zona pelvina este impinsa adesea prea mult catre spate, accentuand curbura coloanei in zona lombara, fapt ce mareste presiunea pusa pe tesuturile din zona respectiva. In acest fel, apar disconfortul si durerile. Ridicarea pe varfuri – ridica-te pe varfuri, apoi lasa-ti greutatea corpului pe calcaie si ridica varfurile in sus. Repeta acest exercitiu de cateva ori. In acest fel, toate greutatea este transferata din degete catre calcaie si invers, iar zona lombara este relaxata. Impingerea abdomenului in fata – pune-ti mainile in solduri, apoi impinge-ti cu mainile abdomenul cat mai in fata. Imediat dupa aceea, fa miscarea in sens invers, adica trage-ti abdomenul la interior. Acest exercitiu fortifica muschii din zona lombara, dar si pe cei abdominali. Fa-ti un obicei din a practica aceste exercitii zilnic, fie dimineata, fie seara. In acest fel, iti vei fortifica musculatura spatelui si vei reduce durerile lombare. Daca ai dureri ocazionale de spate, in urma multor ore petrecute in picioare, nu e cazul sa te ingrijorezi. Insa daca aceste dureri nu se amelioreaza in cateva zile ori daca apar foarte des, e cazul sa mergi la medic pentru ca e posibil sa fie vorba despre o afectiune mai serioasa.