Povestea unui hit: „Yesterday”, cântecul din visul lui Paul McCartney

12:50

Într-un interviu publicat săptămâna aceasta pentru New York Magazine, familia Broaddus a povestit coșmarul prin care a trecut, după ce a cumpărat o casă în New Yersey, oraș aflat în apropiere de New York. Familia a început să primească scrisori în care era avertizată că locuința este supravegheată. Scrisorile erau semnate „The Watcher” (n.r. „Cel care pândește”).