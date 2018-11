Concluziile experţilor: PDM a înregistrat o creștere în sondaje pentru că s-a axat pe acțiuni concrete

10:20

Preşedintele SUA, Donald Trump, a criticat marţi cotidianul The New York Times, denunţând difuzarea unui material „imprecis” de tip „ştire falsă” despre activităţile balistice ale Coreei de Nord, scrie realitatea.net. „Ştirea din New York Times despre dezvoltarea de către Coreea de Nord a bazelor balistice este imprecisă. Avem cunoştinţă în totalitate despre bazele respective, nimic […]