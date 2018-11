Întrebările la care Maia Sandu și Andrei Năstase ar fi trebuit să răspundă în fața Comisiei de anchetă în cazul „Open Dialog”

14:00

Descoperire macabră în satul Făleștii Noi din raionul Fălești. Corpul neînsuflețit al unui nou-născut a fost găsit, aseară, într-o toaletă din curtea unei gospodării. Potrivit primelor informații, mama copilului are 22 de ani și ar fi născut la domiciliu. Aceasta nu s-a aflat la evidența medicului pe durata sarcinii. Mai mult, tânăra mai are un copil de un an și trei luni, care este internat în secția de reanimare a spitalului raional Fălești. Deocamdată, nu se cunosc circumstanțele decesului co...