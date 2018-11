Europarlamentarul Petras Austrevicius la TV8: Cred că viitorul Moldovei este cel european, democratic și bazat pe economia de piață

16:40

Inițiativa de majorare a pensiilor cu 10% pentru vârstnicii care au venituri sub minimul de existență, de 1589 de lei, anunțată ieri de președintele Partidului Democrat, (PD), Vlad Plahotniuc, a fost aprobată astăzi de membrii Cabinetului de Miniștri. „Acestea sunt roadele muncii noastre de până acum, atunci când am vorbit și am efectuat reforma sistemului […]