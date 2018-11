Rezoluția Parlamentului European împotriva României, desconsidera însăși valorile Uniunii Europene

Preşedinta UNJR Dana Gîrbovan: Rezolutia Parlamentului European impotriva Romaniei, sub pretextul ca apara statul de drept, desconsidera insasi valorile cuprinse in conventiile si tratatele invocate in preambul, valori pe care s-a fondat Uniunea Europeana.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Timpul