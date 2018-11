Noul Cod Funciar: Terenurile agricole vor putea fi cumpărate doar de cetățenii Republicii Moldova

13:40

Autoritatea Aviației Irlandeze investighează mai multe mărturii ale unor piloți care susțin că au văzut lumini puternice și OZN-uri pe coasta de sud-vest a Irlandei, relatează BBC News. Primele relatări în legătură cu aceste lucruri au apărut pe 9 noiembrie, când un pilot al companiei British Airways a contactat turnul de control al traficului aerian […] The post Obiecte neidentificate strălucitoare în spațiul aerian al Irlandei. Autoritatea Aviației Irlandeze investighează fenomenul appeared first on Moldova.org.