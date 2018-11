Noi tehnologii pentru reabilitarea drumurilor! Costuri reduse cu 50%

11:30

Inspectoratul Național de Patrulare atenționează șoferii că, în zilele care urmează se prognozează precipitații sub formă de lapoviță! Astfel INP îndeamnă șoferii la un condus prudent. În legătură cu avertizarea Serviciul Hidrometeorologic de Stat, care prognozează răcirea vremii și precipitații sub formă de lapoviță în unele regiuni ale țării, INP recomandă șoferilor: – echipaţi autovehiculul Articolul Atenție șoferi! Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozează precipitații sub formă de lapoviță apare prima dată în AutoExpert.