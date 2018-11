PNUD a oferit 60 000 dolari pentru crearea platformei de învățare online pentru elevi și profesori

18:31

Uniunea Europeană poate revizui regimul fără vize pentru cetățenii moldoveni în caz de nerespectare a obligațiilor legate de lupta împotriva corupției și spălării banilor. O atenționare asupra acestor condiții a fost inclusă, pentru prima dată după liberalizarea regimului de vize, în proiectul Parlamentului European privind implementarea Acordului de asociere a Republicii Moldova cu UE. Documentul […] The post NM: Parlamentul European pregătește o reacție dură privind democrația din Moldova appeared first on Moldova.org.