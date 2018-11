Thailanda va deveni prima ţară din Asia care legalizează marijuana în scopuri medicale

17:15

Cum e să participi la un eveniment despre viitor și să descoperi ceea ce-ți place să faci, asta a încercat să demonstreze Kaufland la conferința Ignite the Future din 10 noiembrie 2018 de la Tekwill. Articolul (foto) Șșșș Manager sau Hello Assistant. Experiențe neconvenționale by Kaufland la Ignite the Future, 5 joburi part-time de eveniment care au adus participanții mai aproape apare prima dată în #diez.