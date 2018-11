Experți despre referendumul PDM: Se încearcă de a aduce partidului de guvernământ puncte electorale chiar în ziua votului

16:42

O femeie de 50 de ani a fost arestată în Australia în urma unei anchete „vaste şi complexe", care vizează cazul căpşunelor cu ace de cusut în interior, au anunţat duminică autorităţile. Australia a trăit, în luna septembrie, mai multe săptămâni de panică, după descoperirea mai multor cazuri de căpşune cu ace şi bolduri în