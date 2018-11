Victorie a unioniștilor! Marșul Unirii, inclus în programul oficial dedicat zilei de 1 Decembrie

15:00

Liderul comuniștilor din regiunea separatistă transnistreană, Oleg Horjan, deputat în așa-zisul Soviet Suprem (legislativul regional – n.red.) de la Tiraspol, a fost condamnat de o instanță locală la patru ani și jumătate de închisoare într-un penitenciar cu regim general. Oleg Horjan a fost declarat vinovat de violență și insultarea autorităților, anunță presa de la