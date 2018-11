Dodon le spune democraților să preia și celelalte întrebări de la referendumul propus anul trecut de Președinte

11:00

Orange Moldova a inaugurat la Chișinău, un nou spaţiu destinat campusului IT al companiei - Orange Systems, eveniment la care au participat reprezentanţi ai guvernului, mediului de afaceri şi academic, parteneri externi. Orange {kITchen} oferă pieței o noua rețetă de a lucra în IT și este conceput ca o extensie a culturii şi valorilor Orange. Articolul (foto,video) Orange {kITchen} – o nouă rețetă de a lucra în IT apare prima dată în #diez.