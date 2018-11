Încă o țară legalizează marijuana! Până acum, consumul era pedepsit cu pușcăria

12:00

Premierul spaniol Pedro Sanchez a declarat luni că o decizie bună din partea omologului său britanic Theresa May ar fi să ceară un al doilea referendum privind ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, relatează site-ul cotidianului The Guardian. „Dacă aş fi fost în locul Theresei May, aş cere un al doilea referendum„, a declarat Sanchez,… Articolul Theresa May, sfătuită de un lider European să ceară un al doilea referendum privind Brexit apare prima dată în Telegraph Moldova.