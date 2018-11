Ciudata strălucire portocalie a Pământului vazută din spațiu

18:30

Muzica la maxim O mare greseala pe care o fac unii soferi fara sa isi dea seama este ca atunci cand dau volumul muzicii la maximum suruburile masinii se slabesc, ceea ce o vor face mai slaba si mai zgomotoasa, scrie buzzle.com, citat de Exquis. Frâna de mână Daca nu tragi frana de mana, iti imbatranesti prematur masina. Atunci cand nu faci asta pui presiune pe transmisie. Nu uita ca atunci cand parchezi, indiferent ca este in panta sau nu, sa tragi frana de mana si sa o dezactivezi atunci cand pleci. Aceeași treaptă de viteză Conducerea masinii in aceeasi treapta de viteza pentru o lunga perioada de timp sau daca mergi intr-o treapta inferioara, in afara faptului ca o sa afectezi consumul de combustibil, o sa uzeze transmisia. Daca nu esti sigur pe reguli, invata sa iti asculti si sa iti simti masina si o sa iti dai seama cand trebuie schimbate vitezele. Ambreiajul Cutia de viteze va avea de suferit daca nu apesi ambreiajul complet. In cazul masinilor mai noi nu poti sa schimbi viteza daca nu faci asta, dar la cele mai vechi poti sa il apesi doar pana la 90%. Cand nu il calci complet nu se elibereaza suficient lichid de ambreiaj provocand daune masinii. Accesorii Primul lucru pe care trebuie sa il faci inainte sa pornesti masina este sa verifici daca aparatul radio, stergatoarele, aerul conditionat si butoanele pentru alte accesorii sunt oprite. In cazul in care acestea functioneaza, atunci cand o pornesti se va pune mare presiune pe motor. Turarea motorului Turandu-ti masina nu o incalzesti, ci doar o distrugi. Mai bine las-o linistita 30 de secunde si apoi porneste la drum. Uzarea frânei Multi soferi lasa masina pe liber atunci cand sunt in panta, insa acest lucru duce la uzarea franei, deoarece fac exces apasand-o. Întreținerea regulată Intretinerea regulata este ceva obligatoriu pentru fiecare masina. O vizita la un mecanic auto te poate scuti de multe cheltuieli inutile. Uleiul mașinii Nu trebuie sa astepti pana cand un bec iti arata ca nu mai ai ulei. Schimba-l dupa cateva mii de kilometri. De asemenea, nu face economii luand unul ieftin, pentru ca vei cheltui reparandu-ti automobilul. La ce sa fii atent cand o duci la spalatorie Spalatoriile moderne folosesc aparate cu jeturi puternice, ceea ce pot slabi anumite garnituri. Asa ca fii atent atunci cand iti cureti masina. Intretinerea curateniei din interior este ceva ce multi soferi ignora, dar fiecare ambalaj aruncat pe jos sau fiecare firimitura cazuta ajuta parazitii si insectele sa se dezvolte. Nu astepta sa se aprinda becul rosu la benzina inainte de a alimenta. Facand asta scazi durata de viata a masinii. Cel mai bine ar fi sa dai pe la benzinarie cand mai ai plin doar un sfert din rezervor. Si bineinteles nu ignora niciun zgomot dubios pe care il face masina ta.