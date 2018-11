Briefingul săptămânal organizat de Partidul Democrat // LIVE

17:30

Ieri a aparut un interviu incendiar cu Mihai Gofman, realizat de Veaceslav Balacci. Informatiile oferite de Gofman despre Landromat, furtul miliardului, coruptia functionarilor publici, coruptia din presa etc. trebuie sa faca cu siguranta obiectul anchetei nu doar ziaristice, ci si a Procuraturii Generale. Mai jos voi reda citeva declaratii ale lui Gofman, cu unele comentarii -“Adică politicul și cu criminalul s-au contopit. Acesta e primul know-how în Moldova când conducerea CNA își comandă propriul colaborator, și nu numai eu eram, dar erau și alte persoane pe care am putut să-i scot de sub lovitură, și cum am vorbit cu ei, le-am spus să dea vina pe mine, că eu am dat indicații, că eu știu alfabetul A+Z, dar voi știați câte o literă din alfabet. Deja e știut, linșări mediatice, apropo, prețul unui articol valora undeva 300 de euro”. Declaratia , „politicul si criminalul s-au contopit”, e foarte importanta, facind trimitere la citiva politicieni, in special la Premierul de atunci Vlad Filat, in privinta caruia cere sa i se intenteze dosar penal privind infractiunea de tradare de patrie! Mihai Gofman -“Servicii speciale din afara țării care am spus-o nu o dată, au fost cu diversiuni contra R. Moldova, folosind forța motrică, energia funcționarilor care au refuzat să-și apere țara. Eu mă mir cum de până în ziua de azi dlui Vlad Filat nu i-au pornit infracțiunea de trădare de patrie. Sunt foarte multe persoane. Dacă vorbim despre executori și acele persoane care au știut și au văzut și au primit acele documente pentru luarea măsurilor de rigoare, noi într-o bună zi ne-am trezit cu ”că nu este nimic”. Și din contra, nu reușeam să facem o ședință la Procuratura Generală în sala de ședințe, când nu dovedeam să ajung până în fața președinției, în 2013 și eu primeam amenințări de astea cu ,,zâmbet pe buze’’. Asta este situația reală. Eu cred că nu este cazul să vorbesc acum, dar soției mele i-au tăiat furtunul de frână”. S-a vorbit mult in presa despre implicarea unor servicii straine, in speta cele ruse in distrugerea sistemulu bancar moldovenesc, iar Gofman este singurul functionar moldovean care face declaratii publice in acest sens.Iarasi Procuratura Generala este obigata sa investigheze acest aspect, in caz ca se va dovedi implicarea unor servicii straine , va fi posibil de cerut ca acea tara sa plateasca prejudicial material cauzat prin furtul miliardului. Gofman mai spune despre „Linsari mediatice, petul unui articol fiind de 300 de euro”, iarasi o informatie care trebuie verificata de PG, pentru ca e important ca societatea sa cunoasca ce instrumente media a folosit mafia ca sa fure banii din banci.Presa afiliata gruparii Filat-Topa, a jucat un rol imens in fraudele bancare si alte infractiuni, atacind adversarii mafiei si acoperind pe hoti. Si inca un aspect important, despre asa zisele ong-uri pentru drepturile omului care unele dintre ele mijloceau banii furati catre unii politicieni moldoveni, deputati europeni, de la Brusell, dar si din alte parti.Balacci: O să insist pe beneficiari și rechinii mari. I. Shor despre care tocmai ați vorbit că avea un rol de executor, a recunoscut public că făcea plicuri pentru politicieni, presă, alții. Am văzut în investigații din presa internațională că bani din firmele lui Palton, din Landromat ajungeau la politicieni din Italia, Germania la nivel internațional. Vedem ONG-uri, cum este ONG-ul lui L. Kozlovskaia sau instituții de presă de la Chișinău care fac avocatură directă pentru V. Platon. Gofman: Poate este companie de lobbyism cu toate componentele de rigoare. Adică foarte bună întrebare de ce banii respectivi se acordă politicienilor de la Bruxelles, se acordă persoanelor care fac lobbyism. Și nu e vorba doar de V. Platon, de mai multe persoane. Acum noi știm cine este L. Kozlovskaia, care sunt aspectele, cu cine conlucrează, ce interese are, sunt companii de lobbyism, eu lobez anumite situații. In concluzie, interviul si informatiile oferite de Gofman in premiera, sunt foarte importante pentru anchetele in derulare pe mai multe cazuri penale. Asteptam de la organele de stat, in speta CNA si Procuratura Anticoruptie sa verifice aceste informarii si sa ofere opiniei publice ce masuri s-au luat. Vom reveni la aceasta tema . autor: Roman Mihaies