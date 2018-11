O nouă metodă de reabilitare a drumurilor va fi utilizată și în Republica Moldova

14:50

Mai jos voi reda câteva declarații ale lui Gofman, cu unele comentarii - “Adică politicul și cu criminalul s-au contopit. Acesta e primul know-how în Moldova când conducerea CNA își comandă propriul colaborator, și nu numai eu eram, dar erau și alte persoane pe care am putut să-i scot de sub lovitură, și cum am vorbit cu ei, le-am spus să dea vina pe mine, că eu am dat indicații, că eu știu alfabetul A+Z, dar voi știați câte o literă din alfabet. Deja e știut, linșări mediatice, apropo, prețul unui articol valora undeva 300 de euro”.Declarația , „politicul si criminalul s-au contopit”, e foarte importanta, făcând trimitere la câțiva politicieni, în special la Premierul de atunci Vlad Filat, în privința căruia cere să i se intenteze dosar penal privind infracțiunea de trădare de patrie!Mihai Gofman -“Servicii speciale din afara țării care am spus-o nu o dată, au fost cu diversiuni contra R.