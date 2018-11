Iurie Leancă o acuză pe Maia Sandu de duble standarde: „Dumneaei la fel a fost membră al PLDM”

19:20

Un hotel subacvatic va fi inaugurat in aceasta luna, in Insula Rangli, din Maldive, în Oceanul Indian. Responsabil pentru acesta constuctie deosebita este arhitectul Ahmed Saleem, cel care a deschis primul restaurant subacvatic din lume, la Ithaa, in Insula Rangali, transmite Perfecte.md cu referire la presa străină. Arhitectul va inaugura curand o vila construita din…