Fără mașini parcate pe trotuare. În centrul capitalei vor fi instalați 5 440 de piloni de delimitare

15:30

Doi agenţi de poliţie au fost răniţi după ce un vehicul a lovit, vineri, convoiul premierului belgian, Charles Michel, şi al omologului britanic, Theresa May, pe o autostradă din Belgia, afirmă surse din cadrul serviciilor de securitate belgiene. Doi motociclişti ai poliţiei care escortau convoiul au fost răniţi. Premierul Charles Michel a coborât din maşină […] The post Se întâmplă și la case mari. Convoiul premierilor din Belgia şi Marea Britanie, lovit de un vehicul appeared first on Moldova.org.