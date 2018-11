Chișinăul condamnă așa-zisele „alegeri” locale, desfășurate de formațiunile paramilitare din regiunea Donbas a Ucrainei

15:31

Cea mai nouă platformă bazată pe ideea din spatele Pokemon Go este realizată de Biserica Catolică şi are rolul de a îi impulsiona pe copii spre cunoașterea religioasă. Follow JC Go este o clonă a jocului virtual Pokemon Go, unde sfinții și personajele biblice au luat locul pokemonilor. Elementele principale sunt aceleași ca la aplicația „Pokemon […] The post Biserica Catolică propune o alternativă jocului Pokemon Go appeared first on Moldova.org.