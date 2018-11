Studiu: Pe piata neagra, viata digitala a unei persoane se vinde pentru mai putin de 50 de dolari, iar un cont digital valoreaza mai putin de 1 dolar

12:45

Dupa ce a analizat dezastrele naturale inregistrate, la nivel global, in octombrie, AON Impact Forecasting evidentiaza ca uraganul Michael, care a provocat moartea a 45 de persoane si a intrat in istorie drept al patrulea cel mai puternic uragan care a lovit vreodata SUA, va lasa in urma o nota de plata de cel putin 15 miliarde de dolari, in vreme ce furtunile din Europa au provocat pierderi economice de mai bine de 3,7 miliarde de dolari, impactul cel mai puternic al acestora fiind resimtit in Italia.