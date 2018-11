Meteorologii anunță primii fulgi de zăpadă. Unde și când vor cădea

14:10

Începând de astăzi, 12 noiembrie, grădinița „Lăstarș” are o nouă directoare - Viorica Pelivan. Un anunț în acest sens a fost oferit de către primarul interimar al capitalei, Ruslan Codreanu. „Acum câteva luni, împreună cu câțiva părinți, am început lupta cu corupția de la AO "Lăstăraș". Mulți, inclusiv și conducerea AO "Lăstăraș", au luat-o ca o glumă. Azi, am fost să prezint noul director al gradiniței "Lăstăraș", doamna Viorica Pelivan, care are toata încrederea și susținera mea. Nu mai glumiț...