Londra și UE încă nu au ajuns la un acord asupra modalității în care Regatul Unit va părăsi blocul comunitar

08:15

BERBEC Berbecii încep săptămâna cu o atitudine războinică. Sunt deciși să obțină o sumă de bani în plus la salariu, iar aceasta nu va pica din cer. Din fericire, eforturile lor dau roade. Chiar dacă nu pot mări pe loc leafa, șefii promit că, în următoarele săptămâni, condițiile contractului se vor modifica. Nu sunt vorbe în vânt, ci lucruri concrete. TAUR Taurii încearcă să readucă echilibrul în viața personală. Balanța înclină prea tare către serviciu, în detrimentul relaxării, iar acest ritm nu mai poate fi susținut. În plus, familia și chiar unii prieteni dau semnale clare că se simt neglijați constant. Ar fi indicat să-i asculți cu atenție și să eviți o confruntare, chiar dacă, pe moment, ai multe probleme pe cap. Explică-le calm că este doar o perioadă mai dificilă și lucurile vor reveni rapid la normal, așa cum s-a întâmplat mereu. GEMENI Gemenii ar da o avere să poată chiuli de la serviciu, doar că șefii nu prea sunt de acord cu aceste inițiative originale, mai ales în prima zi a săptămânii. Așa că nativii din zodia Gemeni se vor mulțumi cu o petrecere la ceas de seară, pe care o vor organiza... tot în timpul programului de muncă, spre disperarea superiorilor. Restul zilei o vor petrece ca pe ace, așteptând momentul în care se vor reîntâlni cu prietenii. Cine nu are grijă va avea, cu siguranță, o mahmureală cumplită a doua zi. RAC Racii au toate șansele să înceapă săptămâna într-o atmosferă romantică. Vor radia de fericire, având în vedere că persoanele iubite le vor oferi toată atenţia, ba chiar şi nişte surprize frumos împachetate! Uitaţi de alte griji, altfel este posibil ca partenerul să intre la bănuieli că nu îi apreciaţi gestul şi chiar să aveţi parte de o scenă de gelozie. Dacă ești singur, nu te necăji! Eşti pe cale să întâlneşti o persoană după care sigur ţi se vor aprinde călcâiele. LEU Leii vor avea parte de o zi bună pentru decizii, pe toate planurile. Cerul este limita pentru acești nativi, care se vor bucura de provocări interesante și educative. Găsiți modalități de a vă bucura şi de momente de odihnă. Relaxarea, chiar dacă este doar pentru câteva minute, vă va fi benefică şi vă veți duce la bun sfârşit orice vă puneti în gând. FECIOARĂ Universul a decis ca Fecioarele trebuie sa se distreze, dar cu măsură. Tot felul de ispite atrăgătoare îşi vor face apariţia, care le-ar putea face să uite pe moment de persoana iubită și loialitate. Într-un fel sau altul, trebuie să vă ţineţi în frâu emoţiile de moment, altfel vor urma probleme mari. Poate că aventura nu va fi atât de intensă, însă măcar vă veți trezi cu conștiința curată și vă veți putea privi partenerul în ochi. BALANȚĂ Succesul sau eșecul Balanțelor depinde doar de capacitatea acestora de a acționa pe cont propriu, fără a se baza pe ajutor. Nu subestima niciodată intențiile ascunse ale oamenilor și capacitatea lor de a pune bețe în roate atunci când te aștepți mai puțin. În ceea ce privește situațiile dificile de viață, poți număra persoanele de încredere pe degetele de la o mână. Ai mare grijă pe cine te bazezi! SCORPION Scorpionii sunt sfătuiți să evite conflictele la locul de muncă. Puterea lor stă în capacitatea de a convinge prin puterea exemplului și seducție, nu prin conflicte verbale. În plus, o astfel de dispută te-ar putea slăbi de energie, iar spre seară e programată o întâlnire romantică decisivă. Va fi totul sau nimic în dragoste, așadar păstrează tot ce ai mai bun pentru acest moment. SĂGETĂTOR Tot ce fac Săgetătorii în această zi are ca scop creșterea veniturilor. Banii par a fi puțini, iar fără o acțiune decisivă situația nu se va schimba prea curând. În plus, e posibil ca unii membri de familie sau prieteni să aibă nevoie de ajutorul tău financiar. Încearcă să analizezi cu atenție și natura cheltuielilor zilnice, pentru a lua deciziile corecte. Vestea bună e că scopul va fi atins în scurt timp! CAPRICORN Luni, Capricornii ar putea da impresia celor din jur că sunt foarte încăpățânați și orgolioși. Pentru cei care nu vă cunosc, comportamentul vostru ar putea da o proastă impresie. Pentru asta, e bine să fiți cumpătați, spune horoscopul. Ascultați și părerile celor din jur și nu fiți insistenți în a vă impune punctul de vedere atunci când nu e cazul. Urmați acest sfat și veți avea o săptămână reușită! VĂRSĂTOR Pe 12 noiembrie e o bună ocazie pentru Vărsători să se remarce. La serviciu, în proiectele în care sunteți implicați, veți reuși să vă detașați prin rezultatele muncii voastre, iar asta vă poate aduce beneficii: poate o promovare, poate o mărire de salariu sau o primă. Beneficiile din carieră vă vor aduce o ambianță plăcută și în viața de familie. Aveți grijă, când aveți timp liber, să vă relaxați, spune horoscopul. Faceți sport, ieșiți la o plimbare sau la o întâlnire cu prietenii și vă veți simți excelent. PEȘTI Peștii vor fi ca un adevărat vulcan în acest început de săptămână. Veți avea parte de multe momente de bucurie, dar și de stări tensionate. Posibil ca aceste stări să fie influențate de relația cu persoana iubită. Aveți grijă în această zi la sarcini complicate, care necesită mult efort și mult timp. Mai bine încercați să le evitați și să le delegați altcuiva sau amânați-le pentru o altă zi, recomandă horoscopul!