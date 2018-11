Lansarea rutei de troleibuz 34 către comuna Trușeni, întârzie. Ce spun autoritățile

12:15

Republica Moldova a participat la Street Dance Championships & Word Disco an Hip Hop Cups și la IDO European street dance championships Dance Off, competiții în cadrul cărora au obținut locuri de frunte. Țara noastră a fost reprezentată de o grupă de fete cu vârstele cuprinse între 8-12 ani de la Black and White Dance Center. Articolul (foto, video) Moldova a obținut locuri de frunte la un concurs internațional de dansuri. Cine sunt fetele care au reprezentat țara noastră apare prima dată în #diez.