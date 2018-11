Un tren marfar a luat foc în apropiere de Stolniceni, Ungheni. La fața locului au intervenit patru autospeciale

15:20

Ivan Kolpakov, redactorul-șef de la portalul rus independent „Meduza” a demisionat. Decizia vine după ce, în urmă cu două săptămâni, el a fost învinuit de hărțuire sexuală. „În această dimineață, Kolpakov ne-a anunțat că a decis să-și dea demisia, pentru a opri criza care se crea în jurul redacției și pentru a minimaliza daunele pe […] The post Redactorul-șef de la Meduza a demisionat appeared first on Moldova.org.