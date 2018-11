Încă o companie germană și-ar putea extinde afacerea în Republica Moldova

19:40

Neînțelegerile dintre Primăria Fălești și Uniunea Cooperativelor de Consum, care durează de cinci ani, i-au adus în pragul disperării pe comercianții care activează la Piața locală. Aceștia acuză că, zilnic, sunt nevoiți să facă față presiunilor din partea angajaților UCOOP.