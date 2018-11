Comisia de anchetă privind Fundaţia „Open Dialog”: Maia Sandu merge la Parlament pentru a face claritate

10:50

Programul de Atragere a Remitențelor în Economie „PARE 1+1” a fost extins până în anul 2021, transmite portalul Moldova9. Astfel, începând cu anul 2019, soții/soțiile lucrătorilor migranți pot beneficia de finanțare nerambursabilă în cadrul Programului PARE 1+1. Setul de acte pentru participare la componenta de instruire va fi redus de la 8 la 6. Totodată, selectarea […] The post Programul PARE 1+1 a fost extins pentru încă 3 ani appeared first on Moldova.org.