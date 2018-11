Producătorii francezi din regiunea Bordeaux au prezentat vinurile lor din 2015 în capitala Federației Ruse

17:30

În acest an au fost alocate 1,4 miliarde de ruble, în 2019 se prevede alocarea a trei miliarde. Acest lucru a fost spus de către ministrul adjunct al Agriculturii Oksana Lut la deschiderea campaniei „Zilele vinurilor rusești”. Ea a menționat că ministerul se gândește să subvenționeze costurile de creare a viilor. Se așteaptă ca în acest an recolta de struguri în Rusia să fie de 540 mii tone – trei mii de tone mai mult de un an în urmă. În același timp, Ministerul Agriculturii nu intenționează să...