Statele Unite au blocat o încercare a Rusiei de a reduce sancțiunile ONU impuse Coreii de Nord, sub pretexul unei acțiuni umanitare. Ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley, a acuzat Rusia că încearcă să „trișeze” și să nu respecte sancțiunile impuse de ONU împotriva regimului de al Fenian anul trecut. Opozitia americana a avut loc într-o ședinta cu ușile închise a Consiliului de Securitate ONU. Doamna Haley a spus că intenția Moscovei este de a ridica sancțiunile asupra sistemului bancar sub un pretext umanitar, dar că acest lucru nu va fi posibil pentru că, pînă acum regimul de la Fenian nu a intreprins nimic care sa justifice ridicarea acestor sancșiuni. China comunistă a susținut Rusua, iar Statele Unite au fost sustinute de Franta si Marea Britanie in acest demers