(audio) Astăzi de împlinesc 100 de ani de la încheierea Primului Război Mondial. Care a fost primul sunet ce s-a auzit pe frontul vestic după încetarea focului de arme

11:30

Fosta primă doamnă a SUA, a mărturisit că s-a simţit „pierdută şi singură” după ce a suferit un avort spontan în urmă cu 20 de ani şi că fiicele sale şi ale lui Barack Obama au fost concepute prin fertilizare in vitro, potrivit Associated Press. Articolul Despre avortul spontan și conceperea in vitro. Mărturisirile fostei primei doamne a SUA, Michelle Obama, în autobiografia sa apare prima dată în #diez.