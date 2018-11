Francezii care afișează lux pe rețelele de socializare vor fi sub observația agenților fiscali

18:41

Copiii din diaspora Republicii Moldova sunt invitați să scrie o poezie sau să realizeze filmuleț video pe tema „Moldova sunt EU”. Este vorba de un concurs la care pot participa copii cu vârsta cuprinsă între 7 și 18 ani și care locuiesc în afara Republicii Moldova. Cele mai creative, originale, dar și aproape de subiect lucrări […] The post Concurs // Copiii din diasporă, invitați să scrie poezii sau să facă filmulețe despre țara de baștină appeared first on Moldova.org.